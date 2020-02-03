В Крымском районе полицейские пресекли деятельность нелегального цеха по розливу алкоголя

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В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным подразделением Отдела МВД России по городу Анапе по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 237.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», полицейские провели комплекс оперативных мероприятий по выявлению фактов незаконного производства алкогольной продукции.

При проверке информации, полученной оперативным путем, находясь в служебной командировке на территории Крымского района, правоохранители установили причастность 48-летнего жителя Анапы к противоправной деятельности. В ходе осмотра одного из складских помещений, принадлежащих бывшему совхозу, полицейские выявили цех по производству и розливу алкогольной продукции. В результате обыска стражи правопорядка обнаружили и изъяли свыше 15 тонн спиртосодержащей жидкости, стеклотару с этикетками различных марок брендового алкоголя в количестве около 5 тысяч бутылок, этикетки, пробки, а также специализированое оборудование.

В настоящее время образцы изъятого направлены на исследование. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю