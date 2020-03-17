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Сотрудники транспортной полиции Сочи задержали местного жителя с синтетическим наркотиком в крупном размере

Мужчина был задержан полицейскими на одном из объектов обслуживания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативно – розыскных мероприятий.  

Молодой человек оказал сопротивление и попытался скрыться, выбросив на землю свёрток, находящийся при нем. Изъятый полимерный пакет с кристаллическим веществом бежевого цвета, был направлен на экспертизу.
По заключению эксперта, обнаруженное вещество является синтетическим наркотическим средством метилэфедрон в крупном размере.
Ранее сочинец уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности по различным статьям уголовного кодекса.
В настоящее время в отношении 24-летнего местного жителя следственным отделом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».
В отношении задержанного избрана мера пресечения заключение под стражу.
                                    

Источник:  Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Криминал

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