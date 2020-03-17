Сотрудники транспортной полиции Сочи задержали местного жителя с синтетическим наркотиком в крупном размере

/Криминал/

Мужчина был задержан полицейскими на одном из объектов обслуживания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативно – розыскных мероприятий.

Молодой человек оказал сопротивление и попытался скрыться, выбросив на землю свёрток, находящийся при нем. Изъятый полимерный пакет с кристаллическим веществом бежевого цвета, был направлен на экспертизу.

По заключению эксперта, обнаруженное вещество является синтетическим наркотическим средством метилэфедрон в крупном размере.

Ранее сочинец уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности по различным статьям уголовного кодекса.

В настоящее время в отношении 24-летнего местного жителя следственным отделом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

В отношении задержанного избрана мера пресечения заключение под стражу.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте