В Калининском районе завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий

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Следственным отделением ОМВД России по Калининскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении медицинского работника муниципального бюджетного учреждения здравоохранения по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий».

Сотрудники полиции оперативным путем получили информацию о том, чтокомиссии, осуществляющей обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители, подготовила и выдала нескольким лицам медицинские заключения о допуске к управлению транспортными средствами без проведения обследований врачами-специалистами лечебного учреждения и лабораторных исследований. Сумма присвоенных злоумышленницей денежных средств составила около 185 000 рублей. На период предварительного следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.







Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю