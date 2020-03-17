В Абинском районе завершено уголовное дело о присвоении денежных средств

Следственным отделом ОМВД России по Абинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

В дежурную часть Отдела МВД России по Абинскому району обратился представитель местной автошколы. Мужчина пояснил полицейским, что при проведении бухгалтерской проверки в фирме выявлена недостача денежных средств в сумме более 3 200 000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием специальных технических средств сотрудники полиции установили причастность к совершению данного противоправного деяния кассира-операциониста учреждения. Женщину задержали и доставили в Отдел полиции.

Установлено, что злоумышленница, получив деньги от 158 физических лиц по договорам за оказание платных образовательных услуг, не оприходовала их в кассу предприятия, а незаконно присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

На период предварительного следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.