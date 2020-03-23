Новороссийские таможенники выявили организованную преступную группу незаконно экспортирующую авиационные двигатели двойного назначения

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Должностные лица Новороссийской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю при проведении таможенного контроля и оперативно-розыскных мероприятий выявили организованную преступную группу, незаконно экспортирующую товары двойного назначения.

С целью вывоза из Российской Федерации в Республику Молдова двух авиационных турбовинтовых двигателей в таможенный орган была подана декларация на товары, в которой оборудование указано как «бывшие в эксплуатации двигатели от гражданских вертолетов Ка-32», – рассказал об обстоятельствах факта выявления деятельности организованной преступной группы заместитель начальника Новороссийской таможни Дмитрий Беланов. – Однако в ходе проведения таможенного досмотра товара был установлен факт расхождения заявленных сведений с фактической модификацией двигателей. В результате дальнейших проверочных мероприятий было установлено, что указанные двигатели ранее были установлены и использовались на вертолетах военного назначения Ми-8, Ка-27, состоящих на вооружении Министерства обороны РФ, и могут быть использованы при создании вооружения и иной военной техники.

По данному факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники, совершенное организованной преступной группой). Санкции

по данной статье предусматривают лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Источник: пресс-секретарь Новороссийской таможни