Более 2,5 тонн контрабандных табачных изделий выявили новороссийские таможенники

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Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Новороссийской таможни совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, УФСБ России по Краснодарскому краю, при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен и пресечён факт контрабандного вывоза с таможенной территории ЕАЭС более 2,5 тонн табачной продукции.

- Установлено, что в конце февраля 2020 г. в зону таможенного контроля ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» для осуществления фактического убытия с таможенной территории ЕАЭС в Румынию помещен контейнер с товаром «абразивная смесь», упакованным в картонные ведра, в количестве 1008 штук, оформленным российским отправителем по таможенной процедуре «Экспорт», – рассказал об обстоятельстве факта выявления контрабандного товара заместитель начальника Новороссийской таможни Дмитрий Беланов. – В результате проведенного таможенного контроля установлено, что в части указанных картонных ведер в количестве 756 шт. находится, сокрытый от таможенного контроля, товар «Сигареты с фильтром «ФЭСТ» в количестве 10 577 блоков (105 770 пачек, весом 2 588,5 кг) производства Республики Беларусь.

- По оценке экспертов, общая стоимость изъятых табачных изделий составила более 7,1 млн. рублей, – прокомментировала пресс-секретарь Новороссийской таможни Инна Кирчева. – По данному факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда табачных изделий в крупном размере». Санкции по данной статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник: пресс-секретарь Новороссийской таможни