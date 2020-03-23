На посту ДПС «Успенский» задержано 1351 кг говядины

/Криминал/

В рамках оперативного взаимодействия с ГИБДД Отдела МВД по Успенскому району сотрудниками Южного межрегионального управления Россельхознадзора на посту ДПС «Успенский» выявлено незаконное перемещения мясной продукции.

Гражданин перевозил в автомобиле мясо говядины весом 1 351 кг без ветеринарно-сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождения, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода, на полутушах и четвертинах отсутствовали клейма ветеринарно-санитарного осмотра.

Кроме того, мясо в автомобиле находилось навалом, транспортное средство не имело оборудования позволяющего обеспечивать температурно-влажностный режим, необходимый для перевозки мясной продукции.

В связи с отсутствием документов продукция признана некачественной и опасной и направлена на уничтожение. Владелец груза будет привлечен к ответственности в соответствии с ч.2 ст.10.8 КоАП РФ и ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

Источник: В рамках оперативного взаимодействия с ГИБДД Отдела МВД по Успенскому району сотрудниками Южного межрегионального управления Россельхознадзора на посту ДПС «Успенский» выявлено незаконное перемещения мясной продукции.