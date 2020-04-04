Полицейские Белоглинского района пресекли незаконный оборот наркотиков

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Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Белоглинскому району оперативным путем получили информацию о том, что 39-летний местный житель причастен к незаконному хранению запрещенных веществ. При проверке сведения подтвердились.

В результате осмотра принадлежащего мужчине домовладения сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое средство - марихуану, общей массой более 1700 граммов, что подтвердило проведенное исследование.

Установлено, что подозреваемый обнаружил дикорастущие кусты конопли в лесополосе, оборвал их и хранил для личного употребления. В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Белоглинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю