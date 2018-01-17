40-летний житель Кубани перевозил в автомобиле более пяти с половиной килограммов конопли

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Кубанские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Ранее судимый 40-летний местный житель перевозил в автомобиле более пяти с половиной килограммов конопли.

Сотрудники ДПС ОМВД России по Гулькевичскому району за нарушение правил дорожного движения на одной из автодорог остановили отечественный легковой автомобиль.

При проведении осмотра машины полицейские обнаружили и изъяли на заднем сидении три полиэтиленовых мешка с частями растений по внешним признакам схожих с коноплей, принадлежащие ранее судимому 40-летнему местному жителю, пассажиру транспортного средства.

Найденное направили на исследование, которое подтвердило, что изъятое является наркосодержащим, общей массой более пяти с половиной килограммов.

В отделе полиции задержанный пояснил, что обнаружил дикорастущие кусты конопли в поле, оборвал их и планировал изготовить наркотик для личного употребления.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Гулькевичскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю