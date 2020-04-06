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В Краснодаре местная жительница обвиняется в убийстве мужчины

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении 21-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в убийстве 25-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

 

Установлено, что мужчина с сожительницей проживали в съемном жилье на 3-ей Первомайской улице в садовом товариществе «Краснодаргорстрой». По версии следствия, утром 3 апреля 2020 года сожители находились дома. В это время к ним пришла родственница хозяев домовладения, с которой у мужчины произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта, обвиняемая нанесла оппоненту 1 удар ножом в область грудной клетки, убив его, после чего скрылась с места происшествия. Сожительница погибшего, которая явилась очевидцем произошедшего вызвала на место правоохранителей.

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Источник:   СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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