В Армавире местная жительница подозревается в убийстве супруга

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Следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю в отношении 44-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она подозревается в убийстве 41-летнего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживали в одной из квартир дома, расположенного в переулке Влада Листьева. По версии следствия, днем 10 марта 2020 года супруги, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились дома. Со слов подозреваемой, между ними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой она нанесла мужчине не менее 1 удара ножом в область грудной клетки и не менее 5 ударов в спину. После этого женщина легла спать в той же комнате. Тело погибшего через непродолжительное время обнаружила дочь подозреваемой, которая в момент произошедшего находилась у себя в комнате и не являлась очевидцем случившегося. Девушка вызвала на место бригаду скорой медицинской помощи и правоохранителей. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, которая наступила в результате причиненных ему ранений.

В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю