В Красноармейском районе женщина обвиняется в убийстве сожителя

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Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю 44-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 35- летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина проживали в одном из домов на улице Набережной в хуторе Трудобеликовском. Со слов обвиняемой, между ней и мужчиной длительное время происходили конфликты. По данным следствия, днем 8 апреля 2020 года сожители употребляли алкогольные напитки дома. В ходе распития спиртного, между ними произошла ссора на бытовой почве, во время которой обвиняемая нанесла оппоненту один удар ножом в область грудной клетки. О произошедшем женщина сообщила своей родственнице по телефону и попросила вызвать на место бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила на месте происшествия в результате причиненного ему ранения, а также вызвали правоохранителей.

В настоящее время обвиняемая задержана следователем и в ближайшее время он намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/