Прокуратурой Центрального района г. Сочи утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении недобросовестного застройщика

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Прокуратура Центрального района г. Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, указанное лицо, не имея разрешения на строительство, реализовал 15 гражданам квартиры на общую сумму более 29 млн рублей в многоквартирном доме, расположенном по ул. Пластунской, г. Сочи, который по решению суда подлежит сносу.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 4 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, с дополнительными видами наказаний в виде штрафа на сумму до 1 млн рублей и ограничения свободы на срок до 2 лет.

Источник: Прокуратура Краснодарского края