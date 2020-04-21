Наркотики в Новороссийске...

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Новороссийские полицейские выявили факт незаконного хранение наркотиков.

В Новороссийске был задержан 40 – летний местный житель с наркотическим средством N-метилэфедроном, общей массой свыше одного грамма.

Сотрудники полиции оперативным путём получили информацию о том, что местный житель причастен к незаконному хранению наркотиков. При проверке сведения подтвердились.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 40 – летнего местного жителя. Входе личного досмотра гражданина, в кармане верхней одежды, правоохранители обнаружили и изъяли свёрток с порошкообразным веществом белого цвета. Вещество было отправлено на исследование, которое подтвердило, что изъятое является наркотическим средством N-метилэфедроном, общей массой более одного грамма.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где злоумышленник пояснил полицейским, что хранил вещество для личного употребления.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ведётся следствие.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску