Сотрудники Южной оперативной таможни задержали ростовчанку за контрабанду сильнодействующих веществ

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В Ростове-на-Дону сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни при силовом обеспечении СОБР Южной оперативной таможни был выявлен канал поставки сильнодействующих веществ с использованием международных почтовых отправлений из Республики Казахстан в РФ.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 6 кг запрещённых к свободному обороту медицинских препаратов, в состав которых входит сильнодействующее вещество – «сибутрамин».

При получении гражданкой РФ двух международных почтовых отправлений (МПО), следующих из Республики Казахстан в РФ, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни в указанных МПО были обнаружены медицинские препараты для снижения веса: «Билайт», «Циклональное похудение, Волшебные бобы», «Королевский боб для похудения», «Перец для похудения, slimming capsule», являющиеся также анорексигенными средствами. Изъятые медицинские препараты были направлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что в своем составе они содержат сильнодействующее вещество «сибутрамин» общей массой свыше 3,4 кг.

В ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что гражданка РФ через социальную сеть Инстаграм организовала интернет-магазин по реализации косметической продукции корейского производства, где фактически под видом косметических средств реализовывала медицинские препараты «Билайт», «Волшебный боб», «Липотрим» и другие.

В ходе обыска по месту жительства, а также по месту фактического нахождения склада интернет-магазина, находящегося в пользовании гражданки РФ, были обнаружены и изъяты медицинские препараты для похудения «Циклональное похудения, волшебные бобы», «Ферментаиз», «Идеальное похудение», «Спирулина», в состав которых входит более 2,8 кг сильнодействующего вещества «сибутрамин», а также блокноты и тетради, в которых находились рукописные записи, сделанные с целью ведения бухгалтерского учета при реализации медицинских препаратов.

В отношении гражданки РФ возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ) и по ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта) УК РФ.

Источник: Пресс-секретарь Южной оперативной таможни