Приняты меры по делу об избиении ребенка в Новороссийске

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Органы прокуратуры края провели проверки по факту госпитализации 15 апреля 2020 года в ГБУЗ «Городская больница №1 г. Новороссийска» шестилетнего мальчика с множественными ушибами тела, которые ему были причинены его матерью.

Установлено, что ребенок проживал и воспитывался в неполной семье с матерью, являющейся лицом из числа детей – сирот, дошкольной учреждение не посещал, с 2018 года у участкового врача не наблюдался. Несмотря на то, что ранее, в январе текущего года, в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Новороссийска поступали сведения о наличии в семье признаков неблагополучия, ненадлежащего исполнения матерью своих родительских обязанностей, должных мер к защите прав малолетнего, находящегося в социально опасном положении, принято не было.

Только после произошедшего органами местного самоуправления малолетний был изъят из семьи матери, в отношении последней инициирован вопрос об ограничении ее в родительских правах.

Ненадлежащее исполнение должностными лицами муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел, опеки и попечительства, образования, а также медицинского учреждения полномочий по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социальной опасном положении, организации с ними индивидуальной профилактической работы послужило основанием для внесения прокуратурой города главе муниципального образования, руководителю УМВД России по городу Новороссийска представлений, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура города Новороссийска в отношении должностных лиц вышеуказанных органов инициирована процессуальная проверка следственного отдела по г.Новороссийску СУ СК России по краю для дачи уголовно – правовой оценки на предмет наличие в их действиях уголовного деяния.

Источник: Прокуратура Краснодарского края