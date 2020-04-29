В Сочи направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

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Следственным управлением УВД города Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя Челябинской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным следствия обвиняемый, заключив договор с одним из предприятий города Сочи, арендовал шесть грузовых автомобилей, после чего продал их на территории города-курорта и скрылся. Сумма причиненного предприятию ущерба составила более 16 миллионов рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий следственных действий полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю установили личность и местонахождение злоумышленника. Находясь в служебной командировке в Челябинской области, правоохранители задержали мужчину и доставили его в УВД города Сочи для дальнейшего разбирательства. На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным подразделением УВД города Сочи собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/