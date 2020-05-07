В Краснодаре по заключению прокурора взяты под стражу трое граждан, обвиняемые в разбойном нападении на продуктовый магазин

/Криминал/

Прокуратура Западного административно округа г. Краснодара поддержала ходатайство следователя полиции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу троим лицам в возрасте от 24 лет до 27 лет.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, в 20 апреля 2020 года в 3 часа ночи трое жителей Краснодарского края, вступив в преступный сговор с целью совершения разбоя, прибыли в продуктовый магазин «Корзинка 24», расположенный на территории Западного округа г. Краснодара. Используя в качестве оружия предмет схожий с пистолетом, напали на продавца и открыто похитили у неё кассовый ящик, в котором находилось 40 тысяч рублей.

После нападения злоумышленники с места совершения преступления скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий указанные лица были выявлены и задержаны.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре округа.

Санкция за указанное преступление предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/