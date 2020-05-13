В Сочи пятеро мужчин обвиняются в похищении приезжего и совершении других преступлений

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Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю в отношении пяти местных жителей в возрасте от 22 до 29 лет возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого, они обвиняются похищении 31-летнего приезжего, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пп.«а,з» ч.2 ст.126 УК РФ) и вымогательстве в особо крупном размере (п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ). Четверым мужчинам также предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.161 УК РФ).

По версии следствия, 20 апреля 2020 года четверо местных жителей в возрасте от 22 до 29 лет на территории одного из лесных массивов, расположенных в Хостинском районе города Сочи встретили ранее незнакомого им 31-летнего приезжего. Там, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору открыто похитили у мужчины денежные средства в сумме 8 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники договорились похитить приезжего с целью вымогательства у него денежных средств в сумме 2 миллиона рублей. Распределив между собой роли, фигуранты усадили потерпевшего против его воли в автомобиль «Нива», которым управлял один из обвиняемых. Перемещаясь по городу, злоумышленники удерживали мужчину в машине и применяли в отношении него насилие, требуя передать деньги в вышеуказанной сумме. В дальнейшем, они перевезли потерпевшего к одному из домов, расположенных на улице Курортный проспект, где встретили ожидавшего их 26-летнего знакомого. В этот момент мужчина вырвался и попытался скрыться, однако, был вновь против воли помещен в автомобиль «Пежо», под управлением 26- летнего мужчины.

В настоящее время в отношении пятерых обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также других эпизодов преступной деятельности фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.

Граждан, пострадавших от действий указанных лиц или ставших жертвами преступлений, совершенных аналогичным способом, следствие предлагает обратиться с соответствующим заявлением в следственный отдел по Хостинскому району города Сочи по адресу: город Сочи, улица Учительская, 26, а также по телефонам 8(8622)628258, 89184088265 или 2

Источник: https://kuban.sledcom.ru/