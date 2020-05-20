Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в краже

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В дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску с сообщением о пропаже автомобиля ВАЗ-2106 обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что припарковал свой автомобиль во дворе многоквартирного дома на ночь, а утром не обнаружил его. Сумма ущерба составила около 80 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили транспортное средство потерпевшего на окраине города в лесном массиве. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. 20-летнего местного жителя правоохранители задержали по горячим следам недалеко от места обнаружения автомобиля и доставили в отдел полиции.

Установлено, что злоумышленник проник в салон незапертого транспортного средства, запустил двигатель и поехал к месту своего проживания. В последующем он планировал оставить автомобиль у себя в пользовании.

В настоящее время следственным отделом полиции Приморского района УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/