В Краснодаре по уголовным делам о взяточничестве в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края перед судом предстанут заместитель министра сельского хозяйства и его подчиненный

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Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовных дел в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и его подчиненного.

Они обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размерах и покушении на получение взяток (ч.6 ст.290, ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ).

Установлено, что заместитель министра сельского хозяйства края с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края. В соответствии с данной программой сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы. По данным следствия, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива, желающая получить субсидию в рамках сельскохозяйственной программы обратилась к начальнику управления развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства за консультативной помощью. Чиновник сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии на развитие ее кооператива при условии передачи ему денежных средств в сумме 4 миллионов рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии. О данном требовании женщина сообщила в правоохранительные органы. 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил от последней деньги, после чего вечером того же дня передал их заместителю министра сельского хозяйства.

Вместе с тем, чиновники в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года пытались получить у председателей сельскохозяйственных потребительских кооперативов, желающих участвовать в программе по развитию сельского хозяйства в Краснодарском крае взятки в общей сумме 10 млн. рублей. Однако, обвиняемые получили только часть требуемой суммы в размере 3,5 млн. рублей, оставшиеся по независящим от них обстоятельствам переданы не были.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении заместителя министра обвиняемой продолжает действовать ранее избранная судом мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела было проведено около 10 экспертиз - фоноскопические, лингвистические, химические, в том числе за пределами Краснодарского края. Наложен арест на 10 объектов движимого и недвижимого имущества фигурантов общей стоимостью свыше 19 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю