Разместившим на сайте движения «Бессмертный полк России» фото лидеров Третьего рейха предъявлено обвинение

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В Главном следственном управлении Следственного комитета России продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, возбужденных в связи с размещением в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк России» в сети Интернет фотографий лидеров Третьего рейха и изменников Родины.

Двум ранее установленным лицам - Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично).

Следствием установлено, что не позднее 4 мая 2020 года Эль-Айюби из Казани с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен «Гилтер Адик».

Даниил Шестаков из Перми, преследуя аналогичные цели, не позднее 5 мая текущего года разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины Власова.

В ходе следственных действий Эль-Айюби частично признал свою вину, Шестаков в содеянном раскаялся и вину признал полностью.

Следствием продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, а также принимаются меры к установлению иных лиц, причастных к совершению аналогичных преступлений.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации