Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда

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В отдел полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о пропаже велосипеда обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что хранил велосипед в своем пикапе. Забыв ключи от машины, потерпевший оставил рядом велосипед, и вернулся домой. Владелец отсутствовал около 5 минут, этого времени хватило для совершения кражи. Сумма ущерба составила 25000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские, опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск подозреваемого и похищенное имущество, которые передали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника.

49-летнего местного жителя правоохранители задержали по месту его проживания и доставили в отдел полиции. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил правоохранителям, что увидел велосипед, который не был пристегнут замком и стоял без присмотра. При осмотре территории домовладения задержанного полицейские обнаружили похищенный велосипед и вернули законному владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские предупреждают, чтобы не стать жертвой преступления:

Важно не оставлять велосипед без присмотра.

Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристёгивать его велозамком.

Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался на виду, пока вы находитесь внутри здания. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.

Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям.

Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.

Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

Пристегивайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму.

Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда.

Оставляя велосипед надолго, можно снять и унести с собой седло - на большинстве современных велосипедов оно крепится с помощью эксцентрика (вряд ли на таком велосипеде злоумышленник сможет уехать).

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/