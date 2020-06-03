Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в краже мопеда

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Установлено, что 20 – летний местный житель похитил со стоянки магазина мопед, принадлежащий местному жителю. Сумма ущерба составила 30000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о пропаже мопеда обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что оставил транспортное средство на неохраняемой стоянке в связи с тем, что в баке закончилось топливо, а на следующий день, когда пришел его заправить, не обнаружил на месте. Сумма ущерба составила 30000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, составили ориентировки на розыск подозреваемого и похищенное транспортное средство, которые передали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. 20-летнего местного жителя правоохранители задержали по месту его проживания и доставили в отдел полиции. При осмотре территории домовладения задержанного полицейские обнаружили похищенный мопед и вернули законному владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

<!!!! В мае в дежурные части Управления МВД России по городу Новороссийску поступило 12 заявлений от владельцев велосипедов, мопедов и самокатов. Все похищенные транспортные средства хранились собственниками в подъездах многоквартирных домов, либо были оставлены на небольшой период времени на улицах и в общественных местах. Неоднократно были зафиксированы факты, когда похищаются велосипеды, принадлежащие нескольким членам семьи, находящиеся в одном подъезде.

Сотрудники полиции призывают собственников к бдительности и напоминают, что небрежно хранимое имущество становится легкой добычей похитителей.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску