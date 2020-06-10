Сотрудники полиции Геленджика задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

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Сотрудники Отдела МВД России по городу Геленджику оперативным путем получили информацию о том, что 23-летний приезжий может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. При проверке сведения подтвердились.

В результате осмотра домовладения молодого человека полицейские обнаружили 20 свертков с метилметкатиноном, массой более 9 граммов. При личном досмотре злоумышленника правоохранители изъяли 5 свертков с метилэфедроном, массой около 10 граммов, что подтвердило проведенное исследование. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa