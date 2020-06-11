Полицейские Отрадненского района задержали подозреваемого в серии мошенничеств

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ри проверке информации, поступившей оперативным путем, сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Отрадненскому району установили причастность 27-летнего местного жителя к совершению серии мошенничеств в отношении местных жителей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали мужчину по месту его проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемый на основе устной договоренности брал у потерпевших во временное пользование технику и инструменты, а затем продавал чужое имущество, вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. В результате противоправной деятельности злоумышленника троим потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 20 000 рублей. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Отрадненскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности задержанного.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa