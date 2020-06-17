Жители города Новороссийска продолжают переводить денежные средства мошенникам

/Криминал/

В дежурную часть отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску ? обратилась 51- летняя местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он получил номер карты с кодом, который ему сообщила сама потерпевшая, после чего были списаны средства в сумме 185 000 рублей.

Мошенник действовал убедительно, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника, когда денежные средства уже списаны с карты.?

Уважаемые жители, полиция Новороссийска предостерегает, чтобы не стать жертвой мошенников соблюдайте простые правила безопасности: ?

Остерегайтесь звонков с неизвестных или скрытых абонентских номеров, например, 8499ХХХХХХХ, 8800ХХХХХХХ, 8495ХХХХХХХ ?

сотрудники банка никогда не спросят у вас личные данные карты и одноразовые пароли, им это запрещено. ?

сотрудник банка не имеет права спрашивать PIN – код; не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах ?

не храните PIN – код рядом с картой; ?

не совершайте покупки на сайтах, не внушающих доверия или требующих предоплату. не проверив точный адрес сайта, вы можете попасть на сайт двойник или сайт – однодневку. ?

подключите СМС информирование. Такая услуга позволяет отслеживать все операции, совершенные с вашей карты. ?

не пересылайте деньги сомнительным гражданам или организациям, не переводите предоплату за товар или услуги на бесплатных сайтах объявлений.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/