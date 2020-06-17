В отношении 39-летнего жителя Краснодара, размещавшего «ВКонтакте» информационные материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности, возбуждено уголовное дело.

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе работы за исполнением законодательства о противодействии экстремизму выявили факт размещения в сети Интернет на пользовательской странице социальной сети «ВКонтакте» информационных материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности.

Записи на странице пользователя были проанализированы с марта 2014 года по настоящее время. Результаты лингвистической экспертизы подтвердили, что данные материалы направлены на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, в том числе отношения к религии. Также, имели место быть призывы к совершению враждебных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю на основании материалов оперативно-разыской деятельности Пограничного управления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.