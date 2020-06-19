Новороссийские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

/Криминал/

28- летний местный житель на одной из городских улиц попытался вырвать сумку у 56-летней женщины.

С сообщением о нападении в дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась 56-летняя местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что на неё напал неизвестный мужчина, который попытался вырвать у нее сумку с денежными средствами. Однако не сумел довести свои действия до конца, потерпевшая начала кричать, и нападавший скрылся.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск подозреваемого.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. В отделе полиции мужчина признал свою вину.

В настоящее время отделом дознания Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску