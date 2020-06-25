В Северском районе сожители обвиняются в приготовлении к убийству знакомого

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Следственным отделом по Северскому району СКР по краю в отношении 44- летней женщины и ее 54-летнего сожителя возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в организации покушения на убийство по найму, совершенном группой лиц (ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, п.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, в мае 2020 года сожители решили организовать убийство 39-летнего местного жителя, который, по мнению женщины, был причастен к совершению в отношении нее противоправных действий. Для совершения убийства знакомого фигуранты стали подыскивать исполнителя и их деятельность попала в поле зрения правоохранительных органов. Дальнейшие действия обвиняемых проходили под контролем правоохранителей. Подысканный «исполнитель», в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 100 тысяч рублей, которые сожители должны были передать после совершения преступления. Мужчина и женщина сообщили «исполнителю» свой план совершения убийства знакомого, а также место его жительства. Организаторы передали мужчине орудия преступления- топор и нож, средства конспирации в виде масок и перчаток, а также указали место, где планировали сокрыть тело местного жителя после его убийства. Кроме того, соучастники передали «исполнителю» аванс в сумме 3 тысяч рублей. Получив 27 мая 2020 года информацию и подтверждающие материалы об убийстве знакомого, фигурант написал расписку и передал ее «исполнителю». После этого сожители были задержаны оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/