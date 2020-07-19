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Генпрокурор Игорь Краснов взял тренд на поднятие старых папок давно минувших лет.

В деле о взятке судьи из Темрюка Грачева мы увидели процессуальную аналогию с делом Фургала, только если дело Фургала пролежало 14 лет, то Грачева  - всего 9.

Региональный СКР пытался возбудить дело на Грачева 100500 раз и материалы неоднократно направлялись в центральный аппарат СКР, откуда благополучно возвращались с указанием на недоказанность. Так происходило минимум 5 лет, папка наполнялась новыми доказательства, однако федеральный СКР так и не решался инициировать вопрос перед ВККС о возбуждении дела. Даже после отмены решения Грачева кассационной инстанцией, и принятием в 2015 году совсем противоположного решения судом апелляционной инстанции, дело возбуждено не было и история с Грачевым была забыта.
Одной из версий причин девятилетней выдержки в возбуждении дела в отношении судьи, является давление со стороны Хахалевой, и хронологическая логика в данной версии есть, поскольку дело в отношении Грачева возбуждено спустя два дня (15.07.2020) после принятия ВККС решения о прекращении полномочий Хахалевой (13.07.2020).
Учитывая вектор потрошения архивов, которые взяла Генпрокуратура и СКР, скоро мы увидим множество уголовных дел, возбужденных по преступлениям совершенным 5 и более лет назад и большинство из них затронут крупных чиновников, продажных силовиков и судей, лишившихся протектората.

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Категория: Новости / Криминал

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