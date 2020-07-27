Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю информирует

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В ходе осуществления сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пограничного контроля в автомобильном пункте пропуска «Адлер», выявлена гражданка РФ у которой отсутствовали действительные документы на право пересечения Государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия.

Указанная гражданка предприняла попытку предложения пограничному наряду денежных средств в количестве 5000 рублей, за оказание содействия в ее пропуске на территорию Республики Абхазия. Она была предупреждена об уголовной ответственности за данное деяние, после чего ей было отказано в пропуске через государственную границу, установленным порядком доложено руководству Управления.

В прошедшем периоде 2020 года Пограничным управлением зарегистрировано 6 аналогичных фактов, во всех случаях пограничники предупреждали граждан об уголовной ответственности и в установленном порядке докладывали руководству о случившемся. На основании собранных материалов по всем фактам были приняты процессуальные решения.

Пограничное управление предостерегает и напоминает, что за данные противоправные деяния предусмотрена уголовная ответственность. Так, санкцией ст. 291.2. УК РФ (мелкое взятничество – до 10 000 рублей) данные действия наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm