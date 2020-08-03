В Новороссийске мужчина обвиняется в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю в отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 41-летнему местному жителю, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 20 июля 2020 года мужчины распивали алкогольные напитки дома у одного из них на улице Школьной в селе Борисовка. Со слов обвиняемого, во время употребления спиртного между ними произошла ссора из-за того, что хозяин дома оскорбительно выразился в его адрес и адрес его родственников. В ходе конфликта гость нанес оппоненту не менее двух ударов ножом в область бедра, а затем пошел спать. Проснувшись рано утром 20 июля 2020 года, обвиняемый обнаружил хозяина дома без признаков жизни, после чего скрылся с места происшествия. Тело погибшего днем обнаружила его родственница, которая пришла его проведать. Об этом женщина сообщала правоохранителям и вызвала на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть потерпевшего, наступившую в результате причиненного ему колото-резанного ранения.

Благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела СКР по краю следственным действиям была установлена причастность мужчины к гибели местного жителя и он был задержан.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/