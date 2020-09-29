В Сочи родители двухмесячной девочки признаны виновными в жестоком обращении с ней

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Собранные следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему отцу и 27-летней матери, жестоко обращавшимся с дочерью.

Они признаны виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ). Мужчина также признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере (ч.1 ст.228 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с 30 июня по 15 августа 2020 года 35-летний отец и 27-летняя мать ребёнка временно проживали в городе Сочи, а также на территории Ажекского экопарка. При этом, родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались. Более того, они не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания. Кроме того, мужчина приобрел и хранил при себе наркотическое вещество в значительном размере, которое употреблял совместно с супругой.

Во взаимодействии с органами опеки и попечительства и надзорного ведомства были изучены условия жизни и воспитания малолетней, ребенок был изъят из семьи, а обвиняемые были ограничены в родительских правах, решается вопрос о полном лишении их родительских прав. Сейчас девочка находится на попечении родственников.

Приговором суда мужчине и женщине за совершение преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому. Мужчина также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца. Отбывать наказание, связанное с лишением свободы мужчине надлежит в колонии – поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю