В Туапсе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве знакомого

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Следственным отделом по городу Туапсе СК России по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве 30-летнего жителя города Туапсе предъявлено обвинение его 24-летнему знакомому (ч.1 ст.105 УК РФ).

По предварительным данным, вечером 26 сентября 2020 года мужчины встретились около одного из домов на улице Карла Маркса в городе Туапсе. По версии следствия, в это время между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов ножом в область груди. В ответ на это, знакомые пострадавшего, которые находились с ним, нанесли фигуранту несколько ударов деревянной палкой в область головы, а также произвели не менее 15 выстрелов из травматического пистолета. Очевидцы произошедшего вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, а также правоохранителей. Прибывшие медики госпитализировали обоих мужчин, но несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался в лечебном учреждении. Обвиняемый в настоящее время находится в больнице, где ему продолжают оказывать необходимую помощь. Между тем, остальные участники конфликта с места происшествия скрылись.

В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя территориального следственного отдела СКР по краю и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и всех участников конфликта, в том числе лиц, производивших выстрелы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю