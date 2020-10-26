В Туапсе участникам конфликта, в ходе которого был убит местный житель, избраны меры пресечения

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Следственным отделом по городу Туапсе СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовных дел об убийстве 30-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ) и хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.213 УК РФ).

В рамках расследования уголовного дела о хулиганстве в отношении подозреваемых избраны меры пресечения.

По данным следствия, между 24 и 30-летним жителями города Туапсе произошло недопонимание на почве разделения сферы влияния. Вечером 26 сентября 2020 года мужчины договорились встретиться около одного из домов на улице Карла Маркса в городе Туапсе, чтобы обсудить возникшие вопросы. По версии следствия, к месту встречи также прибыли знакомые 30-летнего местного жителя. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 24-летний обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов ножом в область груди. В это время иные участники встречи из хулиганских побуждений произвели множественные, беспорядочные выстрелы в сторону обвиняемого. После этого нанесли ему не менее трех ударов битой в область туловища. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи, которыми оба оппонента были госпитализированы в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 30-летний мужчина скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений. Ранее, 24-летнему обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

24 октября 2020 года судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении троих подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения иных участников преступления. Назначено проведение судебно-медицинских, генетических, химических и баллистической экспертиз. Расследование уголовных дел продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю