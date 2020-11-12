В Северском районе в отношении бывших инспекторов ДПС ГИБДД районного отдела полиции возбуждено уголовное дело о получении взятки

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Следственным отделом по Северскому району краевого СКР по материалам, предоставленным УФСБ России по краю, возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Северскому району. Они подозреваются в получении взятки группой лиц (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в августе 2020 года в поселке городского типа Афипский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого транспортное средство под управлением местного жителя осуществило наезд на пешехода. Пострадавшая женщина была доставлена в районную больницу с телесными повреждениями. Получив сообщение о произошедшем происшествии, в районную больницу прибыл наряд ДПС в составе двух инспекторов. В рамках опросов участников ДТП полицейские выяснили, что мужчина, который осуществил наезд на пешехода не имел право управлять транспортным средством, поскольку он не получал водительское удостоверение, кроме того водитель оставил место происшествия. Между тем, с целью личного обогащения полицейские договорились получить у мужчины взятку. Фигуранты сообщили мужчине, что окажут ему содействие в не привлечении его к административной ответственности и поспособствуют в уводе его от уголовной ответственности, при условии передачи им 10 тысяч рублей. В результате,5 августа 2020 года фигуранты получили у мужчины взятку. Далее, 48-летний фигурант подготовил рапорт от своего имени, в котором отразил сведения, что женщина получила телесные повреждения в результате падения с высоты.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю