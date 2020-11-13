В Абинске подросток обвиняется в покушении на убийство матери

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Следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется в покушении на убийство 51-летней матери (ч. 3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживают в одном из многоквартирных домов на проспекте Комсомольском. Утром 1 сентября 2020 года мать и сын находились дома. По данным следствия, несовершеннолетний подошел к матери и стал ее душить. В какой-то момент женщина смогла освободиться, но обвиняемый, понимая, что родственница, может сообщить о произошедшем в правоохранительные органы, взял семикилограммовую гантель, которой стал угрожать матери. Между тем, довести до конца свой умысел, направленный на убийство женщины подросток не смог по независящим обстоятельствам, поскольку потерпевшая, воспользовавшись тем, что сын отвлекся, выбежала из квартиры. После этого пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и медицинское учреждение.

В настоящее время обвиняемый задержан следователем. С учетом обстоятельств произошедшего, в отношении него в настоящее время проводится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю