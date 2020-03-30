В Армавире местный житель обвиняется в покушении на убийство сестры

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Следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в покушении на убийство 55-летней сестры (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживали в одном из домов на улице Фрунзе. По версии следствия, вечером 27 марта 2020 года они находились во дворе дома. Со слов обвиняемого, между ними произошел конфликт из-за того, что сестра отказалась готовить ему ужин. В ходе ссоры мужчина нанес женщине один удар топором в область головы, после чего ушел. Очевидцем произошедшего стала пожилая мать родственников, на крики которой прибежал сосед и вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи и правоохранителей. Довести до конца свой умысел, направленный на убийство сестры обвиняемый не смог, по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшая была госпитализирована прибывшими врачами в лечебное учреждение. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей продолжают оказывать необходимую помощь.

В настоящее время обвиняемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю