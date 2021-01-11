В Анапе направлено в суд уголовное дело о серийном мошенничестве

По данным следствия, обвиняемая убедила потерпевшую передать ей в собственность по договору дарения 11 земельных участков общей площадью более 6700 кв.м, чтобы, якобы, перевести их по документам из сельскохозяйственного назначения в категорию, разрешающую использование земли под индивидуальное жилищное строительство. Однако свои обязательства по оформлению внесения изменений в правоустанавливающие документы в отношении недвижимого имущества заявительницы злоумышленница не исполнила, земельные участки общей стоимостью более 5 млн. рублей похитила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также установлено, что обвиняемая убедила двоих потерпевших, что приобретет за их счет земельные участки в Анапе, подготовит и оформит все необходимые документы, связанные с переводом земель сельскохозяйственного назначения в категорию для ведения личного подсобного хозяйства и строительства.

Однако, получив от обоих заявителей денежные переводы на общую сумму более 3,5 млн. рублей, злоумышленница похитила их и перестала выходить на связь. Таким образом, женщина обманным путем похитила денежные средства и чужое имущество троих потерпевших на общую сумму более 8,5 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с выплатой штрафа.