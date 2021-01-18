В Краснодаре полицейский на иномарке насмерть сбил 16-летнюю школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

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В Краснодаре сотрудник полиции подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибла несовершеннолетняя Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего полицейского ППС УМВД РФ по городу Краснодару.

Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летней девушки,сопряженом с оставлением места ДТП(п "б" ч.4 ст.264 УК РФ).

- По версии следствия, вечером 19 сентября 2020 года подозреваемый двигался на автомобиле «Киа Рио» по улице Красной в станице Старокорсунской. Водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу девушке-несовершеннолетнему пешеходу, переходящей проезжую часть по пешеходному переходу. В результате водитель допустил наезд на подростка. На место были вызваны медики, но несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась в машине скорой медицинской помощи. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, но благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям при поддержке сотрудников ДПС местонахождение фигуранта было установлено, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

В настоящее время с подозреваемым продолжает работать следователь, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: «Кубанские новости»