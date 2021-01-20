В Армавире задержаны медработники с поддельными дипломами о профессиональном образовании

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При проверке информации, полученной оперативным путем, сотрудники ОМВД России по городу Армавиру совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю задержали двоих местных жителей в возрасте 33 и 36 лет по подозрению в предоставлении фиктивных документов об образовании при устройстве на работу в медицинское учреждение.

Установлено, что подозреваемые работали санитарами в одной из больниц города, затем в разное время прошлого года приобрели в Армавире поддельные дипломы о среднем профессиональном образовании, содержащие ложные сведения об окончании местного медицинского колледжа. После чего злоумышленники предоставили фиктивные документы в отдел кадров городской больницы для перевода на должность среднего медицинского персонала. Однако при проверке документов выяснилось, что в указанном образовательном учреждении мужчины не обучались.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по городу Армавиру в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. На период производства дознания мужчинам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Также, они переведены на нижестоящую должность дезинфекторов автомобилей скорой помощи, которая не требует медицинского образования.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю