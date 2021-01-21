Адвокат Данченкова: Широкову могут назначить более суровое наказание

/Криминал/

Артур Рамазанов рассказал, как дальше будет развиваться дело арбитра, избитого экс-футболистом сборной России.

— Мы помогли Никите составить апелляционную жалобу, подавал он ее уже сам, — рассказывает адвокат Артур Рамазанов. — Рассмотрение назначено на 29 января, 10 часов утра, все пройдет в Преображенском суде.

— Будете ли вы и Александр Островский присутствовать на заседании?

— Мы пока с ним этот момент не обсуждали и не знаем, будем ли участвовать в деле дальше. Здесь все зависит от желания доверителя. Наш с Никитой договор как таковой закончился на первой инстанции написанием жалобы.

— Данченков пришел в себя после неудачного для него решения суда?

— Пришел, но все равно он довольно эмоционально реагирует. Никита просто никогда с подобным не сталкивался. Я бы на его месте относился к происходящему спокойнее.

— Исходя из опыта других дел, каковы его шансы в апелляционной инстанции?

— Шанс есть, хотя я не сказал бы, что большой. Могут назначить более суровое наказание, а насчет того, чтобы вернуть дело прокурору, как указано в жалобе, вероятность мала. Это связано с тем, что речь идет о человеке, который близок к власти в силу своей спортивной карьеры. При этом Широкова привлекли к уголовной ответственности, осудили, что уже является неплохим результатом. Какое-то наказание он все же понес.

— Если апелляция не будет удовлетворена, что дальше?

— Дальше он может подать кассационную жалобу, затем может дойти и до Верховного суда. Пространство для маневров у него есть, если он захочет и будет этим заниматься. Но захочет он или нет, это уже другой вопрос.