Приговор суда вступил в законную силу

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Адлерский районный суд вынес обвинительный приговор иностранному гражданину за контрабанду наркотических средств и сильнодействующих веществ.

Указанный гражданин выявлен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю при пересечении Государственной границы в пункте пропуска «Адлер» на автомобильной составляющей при выезде из Российской Федерации.

В ходе досмотра кабины грузового автомобиля, находившегося под его управлением, обнаружено 66 капсул лекарственного препарата прегабалин.

В дальнейшем, в рамках проведенного следственного действия, в кабине указанного автомобиля, в технологической полости был обнаружен сверток с наркотическим средством метадон (фенадон, долофин) в значительном размере. Принадлежность вещества к наркотическому была подтверждена соответствующими экспертно-криминалистическими исследованиями.

Адлерским районным судом Краснодарского края иностранный гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. в) ч.2 ст.229.1, ч.1 ст.228 и ч.1 ст.226.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю