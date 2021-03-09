В Ростовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при исполнении муниципального контракта

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Прокуратура Октябрьского района Ростовской области провела проверку соблюдения законодательства при исполнении муниципального контракта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса муниципального бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы № 43 в х. Ильичевка Алексеевского сельского поселения.

Установлено, что между руководством школы и директором общества с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако подрядчик взятые на себя обязательства не выполнил, представил не соответствующие действительности документы об использованных материалах, оборудовании и выполненных работах, на основании которых ему были перечислены денежные средства.

Своими действиями подозреваемый причинил ущерб бюджету на сумму более 600 тыс. рублей. Контракт с подрядчиком расторгнут, ведется работа по заключению нового.

Прокуратурой директору школы и начальнику муниципального учреждения службы «Заказчика» района внесены представления, материалы направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В результате рассмотрения принятых прокуратурой мер виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, один работник уволен, следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Источник: @Смутное время