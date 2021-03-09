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В Ростовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при исполнении муниципального контракта
Прокуратура Октябрьского района Ростовской области провела проверку соблюдения законодательства при исполнении муниципального контракта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса муниципального бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы № 43 в х. Ильичевка Алексеевского сельского поселения.
Установлено, что между руководством школы и директором общества с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако подрядчик взятые на себя обязательства не выполнил, представил не соответствующие действительности документы об использованных материалах, оборудовании и выполненных работах, на основании которых ему были перечислены денежные средства.
Своими действиями подозреваемый причинил ущерб бюджету на сумму более 600 тыс. рублей. Контракт с подрядчиком расторгнут, ведется работа по заключению нового.
Прокуратурой директору школы и начальнику муниципального учреждения службы «Заказчика» района внесены представления, материалы направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В результате рассмотрения принятых прокуратурой мер виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, один работник уволен, следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Источник: @Смутное время