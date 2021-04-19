Кого за собой "потянет" дама из ДВП?

/Криминал/

Новое уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, обвиняемой в получении взяток.

В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве возбуждено еще одно – о злоупотреблении женщиной должностными полномочиями.

В 2018 и 2019 году, когда чиновница занимала должность заместителя главы Лабинского района, администрация заключила с индивидуальными предпринимателями контракты на приобретение квартир для детей-сирот в станице Владимирской. При этом здания, в которых было куплено жилье, оказались непригодны для жизни. Они строились с дефектами и не были введены в эксплуатацию. Также отсутствовала прилегающая инфраструктура. Зная об этом, заместитель главы района подписала акты приема-передачи и приняла квартиры в собственность администрации. Застройщикам было перечислено более 34 млн рублей.

Источник: @Смутное время