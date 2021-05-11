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В Краснодаре с бывшего мужа "золотой" экс-судьи Хахалевой требуют миллионы рублей 

В арбитражный суд Краснодарского края поступил иск компании "Центрстройинвест". Стройфирма требует расторгнуть договор аренды двух участков в столице Кубани и  взыскать убытки в размере 50 млн рублей с владельцев спорной земли Роберта Хахалева и Дмитрия Левченко.

Роберт Хахалев - это бывший муж председателя административной коллегии краевого суда - "золотой судьи" Елены Хахалевой. 

Как заявляли активисты и писали СМИ, Хахалев, используя авторитет супруги, выкупил два участка у Чистяковской рощи в Краснодаре, сдал эту землю под застройку "Центрстройинвесту", но в итоге проект согласован не был, потому что выяснилось, что арендованные участки входят в охранную зону рощи, и строить там нельзя.

Слушание дела назначено на 9 июня.

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / Криминал

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