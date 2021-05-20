По инициативе прокуратуры муниципальный заказчик привлечен к ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе

/Криминал/

Прокуратурой Волгоградской области проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности администрации городского поселения г.Котово.

Установлено, что в целях реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» в августе 2019 года между администрацией городского поселения г.Котово и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт. Предметом контракта являлось выполнение работ по подготовке документации на планировку территории, разработку проектно-сметной документации, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для размещения объекта «Реконструкция системы водоснабжения г.Котово Волгоградской области» на территории Даниловского и Котовского муниципальных районов. Срок исполнения - 31.12.2019.

Однако в нарушение требований законодательства о контрактной системе впоследствии между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение, которым изменены существенные условия контракта – срок исполнения работ пролонгирован до 31.12.2020.

Заключение дополнительного соглашения, подписанного бывшим главой администрации городского поселения г.Котово, позволило подрядчику избежать штрафов, неустоек и иных санкций за нарушение сроков исполнения обязательств.

По итогам проверки прокуратурой Котовского района в отношении бывшего главы администрации городского поселения г.Котово возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.7.32 КоАП РФ (нарушение порядка изменения контракта).

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры Комитетом финансов Волгоградской области бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.