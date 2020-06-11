Прокуратура г. Армавира выявила факт незаконного заключения муниципального контракта в рамках национального проекта «Экология»

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Прокуратура г. Армавира в ходе проверки установила, что в 2020 году на территории муниципального образования город Армавир в рамках регионального проекта «Качество питьевой воды» национального проекта «Экология» реализуется мероприятие по капитальному ремонту водопровода с увеличением пропускной способности.

При реализации названного мероприятия между управлением ЖКХ администрации муниципального образования город Армавир и ресурсоснабжающей организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ стоимостью свыше 8,7 млн руб. без проведения конкурентных процедур, чем нарушены требования Федерального закона «О контрактной системе».

В связи с выявленными нарушениями прокурор г. Армавира в отношении должностного лица администрации города возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)), по результатам рассмотрения которого Управлением ФАС по краю виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/