Осужденныe ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю успешно защитили свои бизнес-планы, пройдя обучение в рамках проекта «Возвращение» Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело»

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Руководством УФСИН России по Краснодарскому краю, совместно с Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», успешно реализуется программа по созданию модели ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы - проект «Возвращение».

В рамках проекта, в учреждениях пенитенциарной системы Краснодарского края для обучения осужденных в профессиональных училищах, было построено несколько учебных полигонов, введены новые востребованные на рынке труда строительные профессии для мужчин, а для женщин парикмахер и повар-кондитер. На постоянной основе проводятся обучающие семинары и тренинговые программы для сотрудников, которые изо дня в день работают с осужденными, помогая встать им на путь исправления, для возвращения их к полноценной жизни в общество после отбывания наказания.

Руководитель проекта «Возвращение» Петр Посмаков посетил с рабочим визитом исправительные учреждения УФСИН России по Краснодарскому краю в которых успешно реализуется мероприятия предусмотренные программой проекта.

В рамках визита Петр Посмаков в качестве эксперта принял участие в итоговой защите осужденными своих бизнес-планов, которые они разрабатывали совместно с преподавателями курсов, где 18 осужденных в течение трех месяцев обучались основам предпринимательской деятельности. Каждый участник разработал свой проект развития бизнеса: кто-то рассчитал рентабельность выращивания грибов, некоторые планируют выращивать крупный рогатый скот, ну а другие хотят после освобождения открыть свою пекарню или начать выращивать раков. Основная цель образовательного проекта – помочь осужденным вернуться к полноценной жизни, поддержать их в стремлении ресоциализироваться, занять достойное место в обществе после освобождения и уже никогда не оказаться вновь в местах лишения свободы.

В завершении мероприятия самые интересные и перспективные работы были отмечены экспертами, входящими в состав жюри. Организаторы вручили призы победителям.

Всем осужденным, успешно прошедшим данный экзамен, выдали соответствующий сертификат, который они получат на руки при освобождении.

Организаторы курсов уверенны, что каждый из прошедших обучение осужденных, сможет по-новому взглянуть на себя и свое место в мире, найти наиболее подходящий род деятельности, открыть в себе новые возможности для полноценной жизни после освобождения.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю